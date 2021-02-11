宏利：疫情下僱員積極整理投資組合 唯TVC扣稅產品在市場供款額跌逾30%
文章日期：2021年6月15日 14:43
宏利在今年3月訪問了976位擁有強積金戶口的人士，調查發現每月收入達4萬港元以上未夠一半人(49%)己開始為退休作準備，另外半數人則只是構想及未有實際行動。而他們會在45歲或以上才開始作退休部署，宏利僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，受訪者在作退休部署時，平均擁有3.1個儲蓄產品，其中定期存款及現金是熱門作為退休目標產品，而儲蓄保險及股票緊隨其後，而物業及年金產品也位列第四及第五位。強積金推行了差不多21年，受訪者都認為強積金佔其退休後資產只有近三成，而重要角色只有5%，即僱員仍然認為強積金有角色，但重要性較股票及物業等資產為低。不過，他認為在疫情期間，因為在家工作時間增加，對自己強積金關心也多了，在調查中會每半年檢視自己強積金組合有一半人士，吳清發認為，科技進步令大眾檢視戶口更即時更容易。而積金局預計最快在2022年底完成平台構建的工作，並將會分階段推出服務，預料在2025年全面推出。吳清發指若一站式強積金平台建立後，相信強積金收費再有下調空間。
而宏利早前推出香港首隻「強積金退休收益基金」，基金目標是派發4厘回報，以迎合想較定存息率為高的成員，過去8個月累積升幅為9.6%，而基金管理費在65歲前為1.3%，65歲後為0.99%。65歲前基金派息將自動再投資於宏利MPF退休收益基金，為想成員將強積金戶口資金繼續在投資戶口中滖存。65歲退休時有三種方法處理強積金：一筆過提取所有強積金累算權益；分期提取強積金累算權益；或把強積金累算權益保留於帳戶以繼續投資。為吸引成員在退休後仍然保留投資戶口，從今年3月開始，65歲或以上成員可以設立常行指示，規定每月或每季度從利息基金中提取的指定金額，自製長糧。當年滿65歲或以上，每月派息會撥入提供本金保證的宏利MPF利息基金。案例：例如有已屆65歲的退休人士持有40萬個基金單位，按每基金單位公佈派息0.033港元計算，可獲13200港元之每月派息，而若不提取則可自動放入利息基金屬保本，而額外派多0.5%利息。若他選擇每月從利息基金中提取指定金額13200港元。宏利便會以支票方式支付，並連同支付權益報表大概於每月第8個營業日寄出。
吳清發表示，可扣稅自願性強積金供款(TVC)在首年推出較為踴躍，由於疫情關係，不少成員未必需要交稅，故供款額減少，整體市場下跌約為30-40%。宏利仍然在TVC佔有率為30%，而45歲以上較多選擇TVC作為退休配置，相信該等人士收入較平均為高，在經濟不景氣時，其供款意願會受影響。
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