而宏利早前推出香港首隻「強積金退休收益基金」，基金目標是派發4厘回報，以迎合想較定存息率為高的成員，過去8個月累積升幅為9.6%，而基金管理費在65歲前為1.3%，65歲後為0.99%。65歲前基金派息將自動再投資於宏利MPF退休收益基金，為想成員將強積金戶口資金繼續在投資戶口中滖存。65歲退休時有三種方法處理強積金：一筆過提取所有強積金累算權益；分期提取強積金累算權益；或把強積金累算權益保留於帳戶以繼續投資。為吸引成員在退休後仍然保留投資戶口，從今年3月開始，65歲或以上成員可以設立常行指示，規定每月或每季度從利息基金中提取的指定金額，自製長糧。當年滿65歲或以上，每月派息會撥入提供本金保證的宏利MPF利息基金。案例：例如有已屆65歲的退休人士持有40萬個基金單位，按每基金單位公佈派息0.033港元計算，可獲13200港元之每月派息，而若不提取則可自動放入利息基金屬保本，而額外派多0.5%利息。若他選擇每月從利息基金中提取指定金額13200港元。宏利便會以支票方式支付，並連同支付權益報表大概於每月第8個營業日寄出。

吳清發表示，可扣稅自願性強積金供款(TVC)在首年推出較為踴躍，由於疫情關係，不少成員未必需要交稅，故供款額減少，整體市場下跌約為30-40%。宏利仍然在TVC佔有率為30%，而45歲以上較多選擇TVC作為退休配置，相信該等人士收入較平均為高，在經濟不景氣時，其供款意願會受影響。

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