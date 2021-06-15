台山核電泄放射氣體 排放量逐年上升 中廣核電力稱「限值」與別不同
文章日期：2021年6月15日 13:40
美國有線新聞網絡（CNN）早前報道，台山核電站泄放射氣體，營運商大股東認疑燃料棒問題，而廠方則指環境指標正常。特首林鄭月娥今早表示，高度重視台山核電站事件，港府今日會聯絡廣東省有關部門，有新發展會向大眾公布。她稱，本港情況目前一切正常、符合標準。
於台山核電持股70%的中廣核電力（1816）半日跌1.7%，報1.69元。早市曾跌最多3.49%，是5月28日後最大跌幅。今日低見1.66元，是2月9日1.65元後最低。
根據公司年報，台山核電，由中廣核電力，及旗下子公司廣核投、台山核電產業投資分別持有12.5%、10%、47.5%的股權，餘下的30%的股權由法國電力國際公司及其附屬公司EDF（中國）投資有限公司持有。台山核電擁有台山核電站。
翻查公司年報，台山核電站2020年「按國家標準比例表示的放射性氣體廢物（惰性氣體）排放量」為2.19%，2019年為1.59%，2018年為0.71%；「按國家標準比例表示的放射性液體廢物（非氚放射性核素）排放量」2020年為4.85%，2019年為3.02%，2018年為0.54%。「環境監測結果」為「正常」。
上述兩個排放量數據，其比例均較公司其他電廠高(見圖)。報告附註稱「數據變動的主要原因包括：各機組換料大修的安排不同及檢修項目有差異，台山核電站的年排放限值與其他電站不同，電站之間沒有可比性」。
台山1號機組於2018年12月13日開始商業運營，2號機組於2019年9月7日開始商業運營。2018年1月至12月上網電量為684.09吉瓦時；2019年為16,177.65吉瓦時；2020為21,572.60吉瓦時。
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