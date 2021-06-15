畢馬威料理財通初期南向通反應較佳
文章日期：2021年6月15日 12:46
跨境理財通開通在即，以北向通及南向通業務試點總額及設有個人額度100萬元計，每邊或約有15萬人可參與。畢馬威中國香港中資金融機構主管合伙人方海雲表示，內地中產人口大，較多人對南向通有興趣，北向通方面，香港投資者則較為趨避風險，故相信南向通較北向通顯得更有利可圖，而且理財通開通早期，北向通的交易量有可能較低。
方海雲指，香港投資者對國內法規、風險取態會較謹慎，而近兩年內地產品回報率相比以前明顯減少，回報率僅2至3%，投資者如對內地資產有興趣，通常會經滬深股通買A股。
畢馬威中國香港金融服務合伙人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，相信理財通開通早期，會為香港銀行業帶來利好，但於今年而言，對盈利貢獻並不明顯，相信要中期引引入更多產品，才會見到正面影響。
另外，畢馬威就香港銀行業發表報告，指香港8間虛擬銀行稅前虧損按年擴大。方海雲解釋，目前大部分虛銀都以高息吸存款，雖有部分虛銀開展貸款業務，貨款亦很少，亦相信他們仍會繼續投資IT，今年虛銀開始申請理財牌照，冀從各方面增加收入來源，但仍可能需要多兩三年時間，才可判斷哪一間會開始賺錢。
馬紹輝表示，持續的低利率環境，疊加新冠疫情導致的經濟不確定性，將繼續對今年香港銀行業的盈利能力產生影響，為抵銷這方面的影響，銀行非常重視削減絕對成本，力求提升盈利能力。因此，銀行的總經營支出僅從2019 年的2040億港元，小幅增長至去年的2050億港元，而報告當中，受訪銀行的總員工成本與2019年相比下降2.6%。
報告預計，持續的低利率環境對銀行的淨息差這一主要收入來源帶來壓力，許多銀行正尋求通過其他途徑，如理財業務等收取手續費的業務提高收入。銀行可借助跨境理財通的啟動作為觸發點，拓展數碼化戰略，如數碼理財或更廣泛的電子銀行業務，擴大目標客戶的覆蓋範圍。
記者：胡學能
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