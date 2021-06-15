湖北十堰市燃氣爆炸 中燃曾挫15% 見十年最大跌幅後停牌
文章日期：2021年6月15日 12:45
湖北十堰市張灣區艷湖社區集貿市場13日發生燃氣爆炸，已造成12人死亡、37人重傷。習近平要全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，儘快查明原因，嚴肅追究責任。於十堰市營運天然氣業務的中國燃氣（0384）曾跌最多15%，並於10時51分突然停牌，停牌前報25.3元，跌14.5%。
內地傳媒報道，習近平稱，近期全國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍國務院總理李克強作出批示，要求全力以赴組織搶險救援和救治受傷人員，儘最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。
中國燃氣曾跌最多15.71%，是2011年8月9日後最大跌幅，當日跌幅為18.1%。今日低見24.95元，是2020年11月5日24.75元後最低。
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