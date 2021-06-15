內地傳媒報道，習近平稱，近期全國多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為建黨百年營造良好氛圍國務院總理李克強作出批示，要求全力以赴組織搶險救援和救治受傷人員，儘最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。

中國燃氣曾跌最多15.71%，是2011年8月9日後最大跌幅，當日跌幅為18.1%。今日低見24.95元，是2020年11月5日24.75元後最低。

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