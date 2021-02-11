恒指今早高開104點，高位升104點，高見28946點，低位跌388點，低見28453點，是5月24日後最低。高低波幅493點。早市曾升穿10天線(28916.48點)，但其後倒跌並一舉跌穿20天線(28837點)及50天線(28738.24點)。

藍籌8隻升，50隻下跌。比亞迪（1211）升4.76%，收報224.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；海底撈（6862）跌5.53%，收報37.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.89%，收報301.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報196.7元，升2.77%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報39.5元，跌5.05%。

北水南下合計淨流入7.22億元，較上日減少61.98%，連續第2日流入，累計流入26.21億元。南水北上合計淨流出39.89億元人民幣，較上日增加31.58%，連續第2日流出，累計流出70.22億元。

特步（1368）向高瓴發可換股債券，股價曾升3成兼創上市新高，高見11.58元，收報10.38元，升16.89%。

遼寧省政府據報與恒大（3333）討論國資入股盛京銀行（2066）。恒大見52周低10.82元，收報10.98元，跌2.14%；盛京銀行收報7.02元，跌5.13%。

大家樂（0341）今公布業績。收報16.9元，升1.08%。

綠葉製藥（2186）新冠中和抗體提交美國II期臨床試驗申請。收報5.56元，升0.36%。

呷哺呷哺（0520）罷免前CEO趙怡執董職務，上周五生效。收報8.56元，跌0.12%。

五菱（0305）爭取明年底前完成集採中心平台車輛銷售1萬部。收報2元，升1.01%。

醫思健康（2138）料去年少賺38%，4月生意額顯著反彈75%，今早亦公布購獸醫業務。收報13.42元，升9.64%。

長城汽車（2333）泰國羅勇工廠投產，年產能8萬輛。收報23.9元，跌2.45%。

比亞迪（1211）王傳福澄清︰沒勸小米（1810）不要造車。比亞迪收報224.6元，升4.76%；小米收報28.05元，跌0.36%。

大昌集團（0088）發盈警，預計今年3月底止全年蝕2,800萬元。收報4.83元，升0.63%。

財險（2328）首5個月保費收入增0.99%，較首4月放緩。收報7.42元，跌0.67%。

破頂股表現

消費股破頂，包括，六福集團（0590）創52周高，見23.85元，收報23.65元，升6.77%；周生生（0116）創52周高，見14.92元，收報14.86元，升5.09%；廸生創建（0113）創52周高，見4.53元，收報4.5元，升2.74%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.59元，收報4.49元，升0.67%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.236元，收報0.224元，無升跌。

醫療醫藥股破頂，包括，諾輝健康（6606）創上市新高，見89.65元，收報88.1元，升3.04%；中國中藥（0570）創52周高，見5.3元，收報5.07元，跌2.69%；億勝生物科技（1061）創52周高，見7.25元，收報6.76元，跌4.25%；康寧醫院（2120）創52周高，見35.05元，收報35元，升15.32%。

燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見152元，收報144.4元，跌2.17%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.73元，收報3.57元，升1.42%。

破底股方面

破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見133元，收報134.1元，跌4.42%；中原建業（9982）創上市新低，見2.39元，收報2.42元，跌2.02%；時代中國（1233）見52周低9.5元，收報9.52元，跌5.74%；天立教育（1773）見52周低3.73元，收報3.78元，跌5.74%；思考樂教育（1769）見52周低4.65元，收報4.67元，跌6.97%；遠見控股（0862）見52周低0.195元，收報0.198元，跌1%；新東方在綫（1797）見52周低10元，收報10.12元，跌3.8%；世茂集團（0813）見52周低20.45元，收報20.5元，跌4.21%。

其他報道

特步向高瓴發可換股債券 股價曾升3成兼創上市新高

高盛拓展加密貨幣業務 擬推以太幣期權和期貨交易

滬指上試3600點無功而還 創板指3300點得而復失

遼寧省政府據報與恒大討論國資入股盛京銀行

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創近兩個月高

彭博社：越秀服務IPO擬集資24億元 招股價4.88至6.52元

「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世

港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非必能發現造假

SOHO中國停牌 待發收購合併公告 上周累升47% 傳涉賣盤

孟晚舟要求媒體禁止報道匯豐文件內容

滬深三大指數個別走 上證小幅低開0.06%