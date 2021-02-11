港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.45點子至0.04643%；1星期HIBOR升0.34點子至0.06089%；2星期HIBOR升0.55點子至0.07036%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.1725%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26393%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.38964%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.07288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0187%，利差是2021年3月29日後最高，當日差距為0.0206%。

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