港元拆息全線向上 1個月HIBOR創近兩個月高
文章日期：2021年6月15日 11:16
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR升0.36點子至0.09161%，是4月22日後最高，當日報0.09161%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.45點子至0.04643%；1星期HIBOR升0.34點子至0.06089%；2星期HIBOR升0.55點子至0.07036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.1725%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26393%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.38964%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.07288%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0187%，利差是2021年3月29日後最高，當日差距為0.0206%。
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