明報記者

有消息人士指，與周焯華有密切關係的遊澳集團，擬投資最多約數億元，嘗試及構思開發新電商項目，借助出版及社交媒體平台引入人流，吸引消費用戶購物，另已有物流配套。一般估計，營運模式料與HKTVmall相若，只是採用的媒體載體不同，並估計該平台初步或試在下半年面世。

伙密切關係遊澳集團 投資數億

遊澳集團主要以免費報《力報》為主，該報亦有經營Facebook專頁及微信等社交平台。澳門太陽城及遊澳集團的官網更顯示，兩家公司的總部均同樣位於新口岸中土大厦12樓同層，早已「同一屋簷下」。早於2014年12月《澳門日報》一則報道更提及，周焯華為遊澳集團股東，及後多年其他媒體報道，均提及太陽城支持遊澳集團的慈善跑等活動，這從另一角度反映兩家公司的密切關係。

周焯華愛分散投資

另有消息人士稱，由於周焯華打理的賭廳旗艦澳門太陽城集團及在港上市公司各有本業，因此不會分散投資到電商或其他事業。本報翻查遊澳集團的官網顯示，其主打電子商務、媒體出版、旅遊及資訊科技業務。當中其電子商務部門主要由尊澳商務服務公司主理，並且推出商旅卡、尊華殿E-Mall及LUXE尚品尊華高端消費專賣店。

根據尊澳商務的網頁，LUXE在不同博彩企業的酒店向太陽城會員呈現奢華商品。尊華殿E-Mall的消費對象則面向貴賓廳、酒店及高級會所。

外號「洗米華」的周焯華向來甚有生意頭腦，在主營澳門賭廳生意之外，亦廣開新的生意甚至分散到不同地區投資，不會將雞蛋盡放一籃子內。

近年較為人認知的，除了他透過在港上市的太陽城集團（1383），進軍越南、俄羅斯及菲律賓的綜合度假村，甚至借助太陽國際（8029）參與金融業務、配種馬，及經太陽娛樂（8082）大搞娛樂事業之外，他在澳門亦同步分散投資。當中澳門媒體報道指，周焯華為當地地產代理集團曜澳置業的股東，澳門太陽城近年亦在當地廣開餐飲業務（見表）。

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