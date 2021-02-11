明報記者 馬迪帆

財匯局最新報告指出，查察核數項目中有逾七成被認定為不合格。鄭中正則引述同年公會報告指出，公會認定有23%核數項目是「需要跟進行動」。雖然差異看似巨大，但他解釋，當局標準是將「需要改進」及「需要重大改進」均視為不合格，因此比例極高。

回應收緊查冊影響不大：不理解執業過程

他指出，當局於報告中提出的「專業懷疑」，相信很難劃線判斷，公會一般會根據是否跟隨程序、是否檢閱審核假設等具體指標，評估項目質素。他表示，未來會就標準設立方面與財匯局交流。有核數界人士亦表示，「專業懷疑」說法較為主觀，或令人產生不同演繹（見另稿）。

業界近期另一風波，源於政府提議收緊董事查冊。方案於上周六（12日）塵埃落定，執業會計師最終獲納入「指明人士」範疇，繼續可取得現有查冊資料。不過，早前財匯局回應傳媒時則稱，收緊查冊對核數師工作影響不大。鄭中正於訪問中不點名批評該論調，認為是「概念錯誤」及「不理解核數師執業過程」。他強調，核數師由審查客戶背景的反洗錢工作到查閱關聯交易，均需要查冊，且並非時刻都能獲取客戶以及關連人士的同意。他補充，若無法查冊，會計師工作將如同「大海撈針」。他上周六最新回覆本報時表示，樂見政府接納意見。

「會內普選」諮詢完結 反應平平

會計師公會為本港最大專業團體，多年一向有意推動「會內普選」。鄭中正去年於公會選舉中勝出，為首名立場傾向改革選舉方式的「改革派」會長，現時任期已過半。他任內「一人一票選會長」選舉方案終於出爐，並於今年5月底結束會員諮詢。不過，他透露，會員對諮詢反應平平，僅收到數百份回應。

翻查資料，公會會員有約4.6萬人之多。鄭中正表示，回應人數少，或因會員對3項方案均不支持，而公會仍要研究意見，才能決定是否推進方案。他續指，無論結果如何，理論上是可以現有選舉及「普選」同步進行，惟後者只是作為「民意調查」。

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