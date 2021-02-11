港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非必能發現造假
文章日期：2021年6月15日 10:18
上市公司核數師監管機構財匯局自改組後動作頻繁，本月初當局發布查察報告，批評上市公司核數質素令人失望。改組前擔任核數監管機構的香港會計師公會多年來甚少有類似高調評論，香港會計師公會會長鄭中正上周一（7日）接受本報訪問時表示，對財匯局的查察結果不感意外，而公會自2007年起，亦有每年查察，相信兩者結論方向一致。惟他直言，認為當局所設「專業懷疑」標準較為「空泛」，又坦言留意到近期有監管者稱核數師「必定」可發現造假數情况，對此說法並不認同。
明報記者 馬迪帆
財匯局最新報告指出，查察核數項目中有逾七成被認定為不合格。鄭中正則引述同年公會報告指出，公會認定有23%核數項目是「需要跟進行動」。雖然差異看似巨大，但他解釋，當局標準是將「需要改進」及「需要重大改進」均視為不合格，因此比例極高。
回應收緊查冊影響不大：不理解執業過程
他指出，當局於報告中提出的「專業懷疑」，相信很難劃線判斷，公會一般會根據是否跟隨程序、是否檢閱審核假設等具體指標，評估項目質素。他表示，未來會就標準設立方面與財匯局交流。有核數界人士亦表示，「專業懷疑」說法較為主觀，或令人產生不同演繹（見另稿）。
業界近期另一風波，源於政府提議收緊董事查冊。方案於上周六（12日）塵埃落定，執業會計師最終獲納入「指明人士」範疇，繼續可取得現有查冊資料。不過，早前財匯局回應傳媒時則稱，收緊查冊對核數師工作影響不大。鄭中正於訪問中不點名批評該論調，認為是「概念錯誤」及「不理解核數師執業過程」。他強調，核數師由審查客戶背景的反洗錢工作到查閱關聯交易，均需要查冊，且並非時刻都能獲取客戶以及關連人士的同意。他補充，若無法查冊，會計師工作將如同「大海撈針」。他上周六最新回覆本報時表示，樂見政府接納意見。
「會內普選」諮詢完結 反應平平
會計師公會為本港最大專業團體，多年一向有意推動「會內普選」。鄭中正去年於公會選舉中勝出，為首名立場傾向改革選舉方式的「改革派」會長，現時任期已過半。他任內「一人一票選會長」選舉方案終於出爐，並於今年5月底結束會員諮詢。不過，他透露，會員對諮詢反應平平，僅收到數百份回應。
翻查資料，公會會員有約4.6萬人之多。鄭中正表示，回應人數少，或因會員對3項方案均不支持，而公會仍要研究意見，才能決定是否推進方案。他續指，無論結果如何，理論上是可以現有選舉及「普選」同步進行，惟後者只是作為「民意調查」。
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