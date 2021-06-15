特步向高瓴發可換股債券 股價曾升3成兼創上市新高
文章日期：2021年6月15日 11:58
特步國際（1368）宣布，向高瓴集團發行5億元可換股債券，及透過旗下持有「K -Swiss（蓋世威）」及「Palladium（帕拉丁）」的「特步環球」向高瓴發行5億可轉債。若兩者行駛換股權，高瓴將持有上市公司2.03%及「特步環球」20%。受消息刺激，特步股價曾升近3成創新高。
特步向高瓴發行5億元可換股債券，換股價為10.244元，較上日收市價溢價約15.4%，若悉數換股，新股佔經發行股本最多約2.03%。集資淨額約4.99億元，將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。
特步全資附屬公司「特步環球」亦向高瓴發行6500萬美元(約5.07億港元)零票息永續可換股債券，換股價為每股4333.33美元，涉及15000股，若悉數轉換佔特步環球經擴大後股本20%。特步環球擬將所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。
特步國際曾升最多30.41%，是創上市以來最大升幅，曾高見11.58元，創上市新高，現報10.38元，升16.8%，日高位曾升近3成創新高。
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