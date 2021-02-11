恒指高開104點 逼近10天線 比亞迪、阿里升2.1%
文章日期：2021年6月15日 09:24
恒指今早高開104點或0.37%，報28946點，逼近10天線(28948.85點)成交金額44億元；國指今早高開34點或0.32%，報10784點。恒生科技指數開市報8036點，升0.57%。
藍籌23隻升，28隻下跌，7隻無升跌。比亞迪（1211）升2.15%，報219元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.14%，報209.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；中銀香港（2388）跌1.99%，報27.15元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.8%，報6.21元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報182.9元，升4.28%；跌幅最大的是汽車之家（2518）開市報137.6元，跌1.92%。
大家樂（0341）今公布業績。開市報16.8元，升0.48%。
特步（1368）旗下發可轉債，開市報10.2元，升14.86%。
綠葉製藥（2186）新冠中和抗體提交美國II期臨床試驗申請。開市報5.63元，升1.62%。
呷哺呷哺（0520）罷免前CEO趙怡執董職務，上周五生效。開市報8.48元，跌1.05%。
五菱（0305）爭取明年底前完成集採中心平台車輛銷售1萬部。開市報2.03元，升2.53%。
醫思健康（2138）料去年少賺38%，4月生意額顯著反彈75%。開市報12.44元，升1.63%。
長城汽車（2333）泰國羅勇工廠投產，年產能8萬輛。開市報24.6元，升0.41%。
比亞迪（1211）王傳福澄清︰沒勸小米（1810）不要造車。比亞迪開市報219元，升2.15%；小米開市報28.4元，升0.89%。
大昌集團（0088）發盈警，預計今年3月底止全年蝕2,800萬元。開市報4.8元，無升跌。
財險（2328）首5個月保費收入增0.99%，較首4月放緩。開市報7.45元，跌0.27%。
破頂股表現
新奧能源（2688）創上市新高，見152元，開市報152元，升2.98%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.54元，開市報4.54元，升1.79%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.62元，開市報4.62元，升0.43%。
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