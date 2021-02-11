港股ADR升82點 美期、亞股向上 大家樂業績
文章日期：2021年6月15日 08:48
美股個別發展，港股ADR升82點或0.29%，報28925點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報598.9元；阿里巴巴（9988）升1.16%，折合報207.57元；美團（3690）升0.5%，折合報308.73元；匯控（0005）升1%，折合報48.08元；建行（0939）跌0.62%，折合報6.22元。
道期現升0.02%，標期升0.1%，納期升0.13%。日股現升0.76%，韓股現升0.17%，澳股現升0.66%。
今日焦點股份可留意：
大家樂（0341）今公布業績。
綠葉製藥（2186）新冠中和抗體提交美國II期臨床試驗申請。
呷哺呷哺（0520）罷免前CEO趙怡執董職務，上周五生效。
五菱（0305）爭取明年底前完成集採中心平台車輛銷售1萬部。
醫思健康（2138）料去年少賺38%，4月生意額顯著反彈75%。
長城汽車（2333）泰國羅勇工廠投產，年產能8萬輛。
比亞迪（1211）王傳福澄清︰沒勸小米（1810）不要造車。
大昌集團（0088）發盈警，預計今年3月底止全年蝕2,800萬元。
財險（2328）首5個月保費收入增0.99%，較首4月放緩。
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