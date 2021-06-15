觀望儲局議息結果 美債息升 標指納指創收市新高 道指跌85點
文章日期：2021年6月15日 08:25
市場關注聯儲局議息會議，留意有關縮減刺激政策時間表的信號，債價回落，10年期國債殖利率上漲4.22個基點，報1.4940%。美股方面，標指及納指連升3日齊創收市新高，其中，標指高見4255.59點，亦創即市新高。
道瓊斯工業平均指數收跌85點，跌幅0.25%，報34393點。標普500指數收漲7點，升幅0.19%，報4255點。納斯達克綜合指數收漲104點，或0.75%，報14174點。
高盛跌1.36%，報372.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而salesforce升2.48%，報246.26元，貢獻道指39點。
科技股方面，蘋果收市報130.48元，升2.45%，谷歌母公司Alphabet收市報2448.91元，升0.76%，亞馬遜收市報3383.87元，升1.1%，Facebook收市報336.77元，升1.66%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報458點。德國DAX指數收跌0.13%，報15673點；法國CAC 40指數漲0.24%，報6616點；英國富時100指數收漲0.18%，報7146點。