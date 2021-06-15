市場關注聯儲局議息會議，留意有關縮減刺激政策時間表的信號，債價回落，10年期國債殖利率上漲4.22個基點，報1.4940%。美股方面，標指及納指連升3日齊創收市新高，其中，標指高見4255.59點，亦創即市新高。