雙方將目標定在2029年開始商業載客，兼且全部使用「可持續的航空燃料」（Sustainable Aviation Fuel, SAF），能夠達至「碳中和」。這乃是Boom Supersonic首次獲得美國公司的訂單。在此之前，該公司已獲得英國維珍航空和日本航空的投資和預購協議。

其實，超音速客機並非全新事物。英法合製的「和諧式」，以及前蘇聯的「圖144」，都是在1960年代末期開始試飛，1970年代中開始商業飛行。

其中，「和諧式」在1969年3月2日開始試飛，1976年1月21日開始商業載客飛行，可以載客多達100人。「和諧式」能夠在15000米高空以2.02倍音速巡航。1996年2月7日，一架「和諧式」客機從倫敦飛抵紐約，只用了2小時52分鐘59秒，創下了該條航線的最快紀錄。

但由於經濟效益差以及噪音驚人（起飛噪音高達119.5分貝），「和諧式」的銷量極低，由1973年開始製造量產型，至1979年4月合共只生產了16架（實際投入營運的只有14架），就因為沒有訂單而停產。

加上其中一架「和諧式」客機於2000年在巴黎起飛時不幸發生致命空難，「和諧式」客機最終在2003年11月26日全部退役。之後，就再沒有超音速客機作商業飛行。

耗油和安全性業界大有改進

那麼，這次Boom的Overture能夠成功嗎？

筆者認為，由於研發時間久遠，「和諧式」只能夠反映1970年代初的飛機製造業水平。受當時的技術限制，只追求到高速，而未能兼顧其他性能。過去30多年，飛機製造業將技術改進的重點放在提高經濟性、環保、安全程度等，而未有追求更高的速度。但這些技術積累，對於現時再研發超音速客機，間接提供了幫助。

以耗油來說，飛機製造業的改進主要體現在兩方面。第一，是採用更省油和推重比更大的發動機。由1980年代開始，不論民航機還是軍用機，已普遍轉用渦輪風扇發動機，很少再使用渦輪噴氣發動機。雖然兩者都屬於噴氣式發動機，但前者要省油得多。

第二，是材料方面的改進。現時，波音787和空中巴士A350 XWB已經分別有50%和53%用上碳纖維等複合材料來製造（以重量計算）。這些非金屬材料可以令飛機顯著減重，間接節省燃油。

此外，在安全性方面，近年飛機失事的機會，確實遠遠低於1970和1980年代。再者，Overture設計的巡航速度只是1.7倍音速（時速約2083公里），比「和諧式」略低。這顯然是為了同時平衡速度、安全和經濟性。但這個速度已足以令飛行時間比現時節省一半。例如，由紐約飛住倫敦只需3.5小時，而不是現時的7小時。與「和諧式」的3小時相比，這已經相差無幾。

因此，從各種技術因素來說，現時研製超音速客機的成功機會比50年前高得多，但仍要看需求是否足夠。需要超音速飛行的，乃是時間等於金錢的高端旅客，例如企業高層、外交官、運動員、藝人等。只不過，這個高端旅客市場到底有多大，業界並未有研究數據。現時研發一款新型客機的投資很大，一般估計需要賣出300至400架才能回本。

至少賣出300架才可回本

專門研發超音速客機的初創企業近幾年在美國湧現，包括：Boom、Exosonic、Spike Aerospace、Aerion等。筆者相信，最終可能只有一間公司成功。據CNBC報導，Aerion已在5月21日證實，由於未能籌集足夠的資金，將會停止營運。

現時Boom還未能造出Overture的全尺寸原型機，只組裝了一架縮小版的驗證機XB-1，長20.7米、翼展5.18米。量產的Overture將會長51.8米、翼展18米，可以搭載6名機組人員和65至88名乘客，航程約7870公里。

而XB-1要今年較後時間或明年初才開始試飛。若XB-1的測試順利，Overture將於2026年開始試飛全尺寸原型機，並在2029年開始製造量產型及商業載客。

Boom自2014年成立以來，已籌集了2.7億美元。但其創辦人兼行政總裁曾表示，Overture的研發投資需要60億美元。這相信還是保守的估計，因為有說波音787的研發投資高達320億美元。

筆者大膽推測，Boom的Overture最終有可能成功投產，但相信要在波音、SpaceX或空中巴士這類大公司入股或併購之後，而時間則至少要2030年代初。

文：薛偉傑

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