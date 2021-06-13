報道指出，3D Investment Partners持有東芝7.2%股權，今日向永山治和其他三名董事發信指出，早前的獨立調查報告的內容令人深感不安，是過去十年以來世界大型上市公司當中，最顯著、令人震驚的企業治理失敗事件之一。

信件又指，永山治應對東芝近日管治失敗付上最終責任，包括內部調查瑕疵，以及董事會對外部獨立調查持堅決反對的態度。3D Investment Partners指出，永山治一直對調查報告保持沉默，也沒有為自己擔任董事會主席時，發生的不當行為負起責任。東芝的其他股東包括維權投資者（activist investors）、哈佛大學的捐贈基金。

東芝拒絕對信件發表評論，又在一份聲明回應《路透社》，正在詳細評估調查報告內容，計劃在評估後公布對獨立調查的評論。

集團就於今日召開緊急會議，討論6月25日股東會之前，重新分配三個重要董事會候選人，有大型股東顧問公司已建議對部分候選人投下反對票，包括3D Investment Partners信中提及的四人。另外，四名非日本人的獨立董事表示，不會支持東芝提名的全部董事候選人以示反抗。