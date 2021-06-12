看準網在是次IPO發行4800萬股美國存託股份（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股。招股價介乎17美元至19美元，集資最多9.12億美元（約70.8億港元），IPO市值88.86億美元。

資料顯示，看準至今尚未獲利，淨虧損由一年前約2.79億元（人民幣，下同），收窄至今年首季的1.76億元。BOSS直聘營收為7.9億元，按年增長1.8倍。

據其招股書顯示，此次募資所得資金淨額將主要用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入、升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用户等方面。

此外，招股書中顯示，A類股中，今日資本持有14.7%的股份，為最大機構投資方；騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV紀源資本以及和玉資本則將分別持有12.2%、9.4%、8.7%、7.8%、7.3%、6.4%和5.7%的股份。