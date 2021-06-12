許正宇在網誌上表示，勞工處作為公職人員將屬於法例下的指明人士，必要時可取得公司董事的通常住址及完整身分識別號碼處理公務，故勞工處在僱員權益保障上的各項服務及職責，皆不會受到新查冊安排的影響。財庫局會向勞工團體簡介他們可如何繼續使用公司登記冊上的資料以及勞工處的服務，協助僱員進行僱傭權益申索。但勞工團體就未有提到會成為指明人士。網誌亦完全沒有提及傳媒機構。

另外，網誌亦提到日後可利用查冊識別一人出任多間公司董事，新查冊安排下，將通過數據處理及整合排序，即使只提供部分身分識別號碼，仍一目了然顯示董事一人出任多間公司董事的情況（cross-directorship）。

識別同名不同人的情況方面，許重申，新查冊安排實施後，所有查冊人士可續取覽公司登記冊上的董事通訊地址和部分身分識別號碼，連同董事的姓名，一般已足夠讓查冊人士辨認有關董事的身分。當全名及部分身分識別號碼完全相同，而實際上紀錄屬於不同人時，在極少數情況下，公司登記冊將提供身分識別號碼中的額外數字。日後公司註冊處亦將更嚴格執行董事須按身份證明文件填寫姓名的要求，以加強董事資料的統一性，例如在發現同一董事以不同姓名格式於不同公司填報資料時，會要求有關董事跟進及修改已登記的錯誤資料。