許表示，在擬定新安排所需的附屬法例時，計劃將執業會計師、於律師行執業的律師、銀行，以及「其他受《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下規管的金融機構」及「指定非金融企業及行業人士」，納入為指明人士。至於「指定非金融企業及行業人士」則只涵蓋地產代理及信託或公司服務提供者。

他指，理解金融及專業機構在進行有關金融及商業交易的合規及盡職審查（例如防範洗錢及恐怖分子籌集資金等）工作時，未必輕易獲得有關董事的授權以取覽其完整資料。而律師處理司法程序事宜時，亦有機會須適時取得董事的完整資料以傳遞法律文件。將上述人士或機構納入為「指明人士」，有助確保香港金融、商業及公司管治制度的穩健，以及繼續維持打擊洗錢制度的高效水平。

他強調，獲納入的指明人士取得的董事個人資料，只可嚴格用於其負責的職能，如個人資料遭濫用，相關人士除了可能觸犯法例，或須面對監管機構或其所屬專業組織的紀律聆訊及處分。