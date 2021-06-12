道指開市初段最多漲151點，及後轉跌逾100點，臨近收市倒升13點，報34479點。標指連續第二日創收市新高，收升0.2%至4247點。納指升0.4%，收報14069點。總結全周，僅道指下跌0.8%。標指升0.4%，連續第3周造好；納指升1.9%，連漲第4周。

美國日前公布5月消費物價指數升幅勝預期，市場焦點轉移到聯儲局下周的貨幣政策會議。另據報，美國眾議院兩黨議員昨晚提出一系列新反壟斷改革法案，亞馬遜（美：AMZN）、蘋果公司（美：AAPL）等科技巨頭，或會被迫徹底改革其商業行為，導致在進行收購時更困難，甚至被迫剝離資產。

主要科技股「FAANG」周五皆跌，facebook（美：FB）收跌0.4%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌0.2%，亞馬遜（美：AMZN）跌0.1%。蘋果和Netflix（美：NFLX）分別升1%及0.3%。

恒指夜期收報28717點，跌89點，較昨日收市28842點低水125點。ADR港股比例指數升0.6%，報29010點，其中銀行股普遍走弱，建設銀行（0939）跌0.3%，工商銀行（1398）跌0.1%，中國銀行（3988）跌0.3%。