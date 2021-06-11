卓越表示，鑑於公司於過往兩年之財務狀況，認為該出售事項可改善財務狀況，並集中其資源以尋求現有業務之發展機遇。交易所得淨額1.13億元，預期將用於償還銀行貸款、作為一般營運資金及用於公司發展。

交易應於今年8月17日或之前於完成，完成出售後，卓越將向買方租回該物業，租期為兩年，租金為每月27萬元，另附帶選擇權可另外續期兩年，每月租金為30萬元。交易買方為宏新發展有限公司，卓越指買方及其最終實益擁有人為獨立於公司及其關連人士的第三方。

雙方於臨時買賣協議簽訂時支付首筆按金總額500萬元，6月29日或之前支付追加按金總額650萬元，8月17日或之前支付尾款1.035億元。

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