金管局：AsiaPay非受其規管的機構 呼籲相關客戶檢查月結單
文章日期：2021年6月11日 21:44
主要營運網上整合支付平台AsiaPay（聯款通）今日公布，於去年9月17日至今年5月2日期間，集團的支付網可能遇上潛在信用卡數據洩露事件，惟未對外公開受影響的商戶數目和涉及被盜用信用卡客戶數目，亦未披露事故詳情。
本報向金管局和信用卡發卡機構Visa查詢有關事件，金管局人回覆，由於AsiaPay並非受金管局規管的機構，金管局已透過發卡銀行及信用卡組織了解今次事件。金管局又指，已要求發卡銀行和信用卡組織採取有效措施保障受影響客戶的利益，包括加強監察可疑交易，和安排充足資源及以合理務實的方式處理客戶的相關查詢及要求。
對今次的事件，金管局呼籲使用卡類服務（包括信用卡及扣賬卡）的銀行客戶時刻保持警覺，留意銀行發出的交易提示及月結單。如客戶發現任何未經授權交易或異常情況，應立即通知發卡銀行作出跟進。
Visa則回覆，集團已知悉AsiaPay的調查正在進行當中。Visa又稱，該事件主要影響 AsiaPay及其服務的客戶，而Visa的全球支付網絡則不受影響，並繼續運作如常。Visa鼓勵持卡人檢視賬戶、仔細查核戶口結單，如有發現任何異常活動，應立即通知其發卡機構。
AsiaPay於2000年成立，主要為網店提供整合支付服務，作為商戶和多間信用卡發卡機構的連接點，簡單以言即是「網上版的碌卡機」，並不是電子支付營辦商。
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