集團指出，基金擬取名為NHH Venture Fund, L.P.，主要專注投資用於癌症及其他重大疾病類別領域疾病篩查，以及早期檢測的分子診斷技術領域，截至今日，基金尚未成立及未識別到潛在投資目標。

集團表示，通過投資基金，可利用基金經理及基金的其他合伙人的專業知識及資源，識別市場上潛在投資目標，今次策略發展將補充集團有關投資創新癌症篩查行業的策略布局。基金的普通合伙人將為NHH Ventures GP, Ltd，最終實益擁有人為Ethan Hu。

諾輝健康今年2月18日掛牌，集資淨額19億元，招股書指集資所得40%將用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。

其他報道

大昌集團料全年業績見紅 蝕2800萬元

金管局促銀行鼓勵員工打針惹關注 銀公：沒聞員工不接種會被罰

積金局：鄭恩賜出任署理行政總監 遴選會物色正印人選

回應財匯局擴權 會計師公會：促請政府先廣泛諮詢

有大手客認購600萬iBond 分配機制下料結果與其他人無異

iBond獲72萬人認購破紀錄 人均中兩手 部分人中3手

港交所任命集團內部稽核主管伍慧儀

證監會：禁新奧前董事鄭則鍔處理任何證券 及取消董事資格54個月

iBond截飛 銀公施穎茵：客戶對電子認購渠道認受增加

上市公司商會：財匯局擬監管商界會計師 關注法律責任

實德環球看好比特幣 若其發展穩定或增持

彭博社：美國向阿聯酋施壓 將華為剔出網絡 並與中國保持距離

嘉華推總值200萬元疫苗獎賞 每周抽海景嘉福酒店餐飲禮券

人行穆長春：微信支付寶將參與數字人民幣發行

iBond今午截止 渣打：認購金額創新高

財險首5個月保費收入增0.99% 較首4月放緩

【有片：埋身擊】虛擬貨幣走勢反覆 未見反彈動力

恒指終止7連跌升103點 見一周高位 藍籌新貴信光、比亞迪成本周最佳

浙江擬建共同富裕示範區 將調節富人收入 引導高收入群組回饋社會