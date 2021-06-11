半新股諾輝健康 擬斥2.3億元組基金
文章日期：2021年6月11日 21:00
上市不足4個月諾輝健康（6606）宣布，將透過特殊目的公司作為有限合伙人（SPV），以總額不超過3000萬美元（約2.34億港元）投資基金，並以首次公開發售前的現有現金撥付。
集團指出，基金擬取名為NHH Venture Fund, L.P.，主要專注投資用於癌症及其他重大疾病類別領域疾病篩查，以及早期檢測的分子診斷技術領域，截至今日，基金尚未成立及未識別到潛在投資目標。
集團表示，通過投資基金，可利用基金經理及基金的其他合伙人的專業知識及資源，識別市場上潛在投資目標，今次策略發展將補充集團有關投資創新癌症篩查行業的策略布局。基金的普通合伙人將為NHH Ventures GP, Ltd，最終實益擁有人為Ethan Hu。
諾輝健康今年2月18日掛牌，集資淨額19億元，招股書指集資所得40%將用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。
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