指引亦要求銀行擬定預期接種疫苗的名單，銀行需在兩周內提交需打針的相關職能和部門名稱，以及所屬員工數目。施穎茵表示，金管局的指引不是要求銀行提供相關員工個人資料，強調監管方面沒要求提供員工個人資料，而指引推出時，銀公要了解清楚如何作出適當安排，銀行業界開初收到指引，已清楚知道驗安排上不須提交個人資料。

施又說，公會鼓勵會員銀行積極向業界提供相關資訊，讓從業員了解打針須知，公會上周舉行網上講座邀醫學界專家，解答對疫苗的疑問，不少會員銀行向員工提供兩天疫苗假，公會一直與監管機構保持溝通，確保業界明白相關指引，並且協調業界配合監管要求。

她亦透露，為鼓勵更多市民考慮接種疫苗，公會會員銀行將會合作推出抽獎活動，歡迎已接種兩劑疫苗的市民參加，公會希望盡快公布進一步詳情。

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