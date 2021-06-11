金管局促銀行鼓勵員工打針惹關注 銀公：沒聞員工不接種會被罰
文章日期：2021年6月11日 19:33
金管局本月初向銀行業發出指引，要求鼓勵員工接種新冠疫苗。銀行公會主席施穎茵表示，過去兩周業界着手於如何統籌及理解清楚監管方面的指引而作安排，暫未能提供有多少同事已接種的數據，但冀向員工給予多方面資訊，而最終會否打針，會是員工的決定。對於若不打針會否有懲罰，她說，沒聽過業界有這方面的想法。
指引亦要求銀行擬定預期接種疫苗的名單，銀行需在兩周內提交需打針的相關職能和部門名稱，以及所屬員工數目。施穎茵表示，金管局的指引不是要求銀行提供相關員工個人資料，強調監管方面沒要求提供員工個人資料，而指引推出時，銀公要了解清楚如何作出適當安排，銀行業界開初收到指引，已清楚知道驗安排上不須提交個人資料。
施又說，公會鼓勵會員銀行積極向業界提供相關資訊，讓從業員了解打針須知，公會上周舉行網上講座邀醫學界專家，解答對疫苗的疑問，不少會員銀行向員工提供兩天疫苗假，公會一直與監管機構保持溝通，確保業界明白相關指引，並且協調業界配合監管要求。
她亦透露，為鼓勵更多市民考慮接種疫苗，公會會員銀行將會合作推出抽獎活動，歡迎已接種兩劑疫苗的市民參加，公會希望盡快公布進一步詳情。
其他報道
有大手客認購600萬iBond 分配機制下料結果與其他人無異
證監會：禁新奧前董事鄭則鍔處理任何證券 及取消董事資格54個月