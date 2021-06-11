會計師公會會長鄭中正表示，公會一直致力提高審計質素及會計界的專業操守標準，然而公會關注本次建議方案提出的方式及迫切性。他表示，改變監管制度為複雜過程，促請政府先進行廣泛諮詢，徹底評估影響後，才以深思熟慮及慎重的方式推行改革。

公告指出，鄭中正於周二早上與財庫局的會議上得悉相關改革建議。於會議之前，公會並不知悉是次改革的推行。

公告續指，公會理事會已於今日舉行特別會議，討論此建議改革方案。理事會的關注事項，包括改革監管制度推之過急；建議方案的立法時間表；過渡期與過渡安排並不明確，以及改革對公會的整體營運、以及長遠可持續發展的影響。就此，理事會將指示公會作出研究，並收集公會會員及執業單位的意見。

理事會指出，首先，公會將進行一項與其他主要司法管轄區的比較研究，以了解改革方案是否符合環球環境。確保改革方案不會影響香港作為領先金融中心的地位。此外，公會將會收集各界持份者的意見，包括執業界別及商界的會員、執業單位、年青會員、學生會員、以及公會員工，並評估監管改革帶來的影響。

理事會亦指出，因衡量相關改革方案對會計專業以至整體商界的影響十分迫切及重要，就此建議政府，必須廣泛諮詢包括會計業在內的本地持份者，以確保對一切意見作出充分考慮。

其他報道

有大手客認購600萬iBond 分配機制下料結果與其他人無異

iBond獲72萬人認購破紀錄 人均中兩手 部分人中3手

港交所任命集團內部稽核主管伍慧儀

證監會：禁新奧前董事鄭則鍔處理任何證券 及取消董事資格54個月

iBond截飛 銀公施穎茵：客戶對電子認購渠道認受增加

上市公司商會：財匯局擬監管商界會計師 關注法律責任

實德環球看好比特幣 若其發展穩定或增持

彭博社：美國向阿聯酋施壓 將華為剔出網絡 並與中國保持距離

嘉華推總值200萬元疫苗獎賞 每周抽海景嘉福酒店餐飲禮券

人行穆長春：微信支付寶將參與數字人民幣發行

iBond今午截止 渣打：認購金額創新高

財險首5個月保費收入增0.99% 較首4月放緩

【有片：埋身擊】虛擬貨幣走勢反覆 未見反彈動力

恒指終止7連跌升103點 見一周高位 藍籌新貴信光、比亞迪成本周最佳

浙江擬建共同富裕示範區 將調節富人收入 引導高收入群組回饋社會

「996」工作制不再 傳騰訊試行6時下班 加班須申請