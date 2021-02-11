有大手客認購600萬iBond 分配機制下料結果與其他人無異
文章日期：2021年6月11日 18:47
今年iBond在中午截止，近期股市表現一般，亦沒有如去年同期出現大型熱門新股認購，多間銀行和券行表示反應非常熱烈。有投資者以大手認購iBond，富途表示最大認購申請所涉金額為600萬元，工銀亞洲亦指收到最高的認購金額為500萬元，信銀國際接獲最高認購金額為200萬元，即認購200手。
不過iBond採用循環分配機制，與新股有所不同。iBond會先盡量確保每名認購人士獲得平均手數，直至不足再分配下一輪，再以抽籤分派餘下手數。換言之，即使認購多至百手，最終獲配手數或與其他投資者相同。根據紀錄，2011年iBond首次發行認購不足額，每人亦只最多獲45手。
富途表示，新一批iBond總認購金額及人數約8.7萬人，認購金額為近41億元，客戶平均申請認購4.76手。工銀亞洲表示，是次iBond整體銷售情況十分理想，總認購金額及人數均超越去年，人數更較去年大幅上升近7成。平均認購金額則約為9萬元。信銀國際則指，今年iBond認購人數及累積總金額比去年有雙位數增長，平均認購金額約為10萬港元。
記者：歐陽偉昉
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