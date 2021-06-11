iBond截飛 銀公施穎茵：客戶對電子認購渠道認受增加
文章日期：2021年6月11日 17:53
iBond今截止認購，銀行公會主席施穎茵表示，今年見到認購反應非常熱烈，多了市民用電子渠道參與認購，反映客戶對該渠道認受性有增長。
被問通脹環境持續升溫，對於iBond認購反應會否有大幫助、多了人選擇長期持有，施認為這確是合理因素，她相信客戶會留意目前市場上有何風險適合廣大市民，而投資回報合理的組合。
跨境理財通方面，兩地監管機構上月初就措施修訂實施細節，徵求市場意見，銀行公會專責委員會已隨即研究有關修訂，短時間內整合業界意見，並在上月底提交予監管機構，無論風險管理、產品設計、人力資源等方面，相信業界準備就緒。
另外，施穎茵表示，公會認同監管機構着手研究數碼港元可行性，公會會密切留意相關研究，及央行數碼貨幣整體發展，目前仍在初步研究階段，過程較複雜，要考慮的範疇廣泛，相信考慮點會是技術上、市場上的需要、應用案例會是甚麼，由於考慮點有待先釐清，現階段評論會否影響發鈔行是言之尚早。
美國5月消費物價指數按年飆5%，被問到利率走勢看法，她表示，難僅用美國數據概括市場發展，香港消費物價指數有上升趨勢，但環球仍有刺激方案推出、且香港市場資金非常充裕，相信現階段市場利率走勢仍維持較低水平一段時間，至於會否影響本地二手樓價，她認為未必有直接關係。
記者：胡學能
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