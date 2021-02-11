嘉華推總值200萬元疫苗獎賞 每周抽海景嘉福酒店餐飲禮券
文章日期：2021年6月11日 17:18
嘉華國際（0173）宣布，推出總值200萬元的「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃，包括以大抽獎形式送出價值100萬元的海景嘉福酒店電子餐飲禮券，每周抽獎，鼓勵市民及早接種新冠疫苗，亦會透過東華三院捐出100萬元發放予基層市民作為疫苗接種前檢查費用津貼。
集團指出，合資格參加者需持有香港身分證，並於今年8月31日前接種兩劑疫苗，每位得獎者可獲價值2000的電子餐飲禮券，參加辦法及活動詳情將於稍後公佈。基層津貼方面，將由東華三院推薦及甄選受惠對象，東華三院辛丑年董事局亦同時捐款100萬元，令更多有需要人士受惠，詳情將稍後公布。
嘉華表示，今年3月起已向接種新冠疫苗的員工提供「疫苗假期」，亦為員工及其家人提供新冠疫苗注射前檢查費用津貼，以專車接載員工及其家人前往私家診所接種疫苗，方便員工參與。
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