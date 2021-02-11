集團指出，合資格參加者需持有香港身分證，並於今年8月31日前接種兩劑疫苗，每位得獎者可獲價值2000的電子餐飲禮券，參加辦法及活動詳情將於稍後公佈。基層津貼方面，將由東華三院推薦及甄選受惠對象，東華三院辛丑年董事局亦同時捐款100萬元，令更多有需要人士受惠，詳情將稍後公布。

嘉華表示，今年3月起已向接種新冠疫苗的員工提供「疫苗假期」，亦為員工及其家人提供新冠疫苗注射前檢查費用津貼，以專車接載員工及其家人前往私家診所接種疫苗，方便員工參與。

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