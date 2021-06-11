匯豐香港財富管理及個人銀行客戶財富管理主管安博哲，經匯豐申請的宗數創歷史新高，申請宗數及金額超越2020年的水平，反映客戶在當前低息環境下，繼續尋求有穩定回報的投資產品。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌則表示，該行總認購金額及筆數創新高，是次認購反應較上一批iBond更為踴躍，主要受惠於市場低息環境以及投資者憧憬通脹升溫，再加上沒有大型新股上市，因此吸引投資者認購iBond。

渣打表示，認購宗數及金額與上一批比較分別錄得超過三成及兩成升幅，其中認購金額更創新高。恒生（0011）表示，總認購金額打破歷年紀錄，總認購人數較去年上升近四成，當中約七成的客戶透過網上銀行認購。

券商方面，耀才證券行政總裁許繹彬表示，是次iBond無論認購金額及人數均創歷年之冠，認購人數較上次iBond急增逾3倍，反應相當踴躍，成功吸引大量新客開戶。理財平台陸香港前日截止，該行表示是次iBond的預約認購金額約1.5億港元，與去年相約。平均認購手數為5手，其中以30至38歲人群認購反應較熱烈。

記者：歐陽偉昉

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