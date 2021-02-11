恒指今早高開126點，高位升226點，低位升4點，高低波幅221點，收市升103點或0.36%，報28842點，是6月4日後收市新高，當日報28918.1點。

大市成交金額1308億元，較上日減少2.36%；國指升34點或0.32%，報10750點。恒生科技指數收報7991點，升0.28%。

藍籌35隻升，18隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升6.81%，收報15.06元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.09%，收報307.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點；中信（0267）跌3.09%，收報8.79元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.16%，收報205.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報75.85元，升4.05%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報30元，跌2.76%。

北水南下合計淨流入18.99億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出30.32億元人民幣，終止連續3日流入。

一周表現

恒指本周累跌0.26%或75點，跌幅是2021年6月4日後最大，當時收市跌幅為0.71%；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升14.96%，其次為比亞迪（1211）及中海外（0688），分別升11.72%及7.28%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌8.95%，其次為海底撈（6862）及中信（0267），分別跌5.58%及4.77%。

國指本周累跌0.51%或54點，跌幅是2021年5月14日後最大，當時收市跌幅為2.75%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升11.72%，其次為中國海外（0688）及中海油（0883），分別升7.28%及7.27%。而表現最差的是農業銀行（1288），累跌10.5%，其次為中國飛鶴（6186）及阿里健康（0241），分別跌9.13%及8.95%。

科指本周累跌1.29%或104點，跌幅是2021年5月14日後最大，當時收市跌幅為4.9%；本周表現最佳的是萬國數據（9698），累升8.27%，其次為瑞聲（2018）及眾安在綫（6060），分別升6.08%及5.72%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌8.95%，其次為比亞迪電子（0285）及海爾智家（6690），分別跌6.72%及6.39%。

午後消息股表現

昨日急挫的龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）臨近尾市再度急跌，收報0.305元，跌19.74%。

「996」工作制不再，傳騰訊（0700）試行6時下班，加班須申請。收報596元，跌0.75%。

恒大（3333）與中石化（0468）合作建設電動車充換電站。恒大收報11.22元，無升跌；中石化收報4.23元，升2.17%；恒大汽車（0708）收報32.3元，升4.53%。

今早及隔晚消息股表現

羚邦集團（2230）授權「大力水手」予GAP推時裝。羚邦集團收報0.255元，升6.25%。

BC科技（0863）折讓11%配售7%新股予GIC。收報20.3元，升5.4%。

贛鋒鋰業（1772）折讓5%配股，籌48億元。收報111.6元，升4.59%。

寰亞傳媒（8075）上季蝕1450萬元，收入按年增逾5成。收報1.77元，升18%。

鱷魚恤（0122）遭終止「LACOSTE」分銷協議。收報0.36元，升1.41%。

彭博社：長實（1113）擬放售倫敦的瑞銀總部。創52周高，見53.25元，收報52.55元，跌0.1%。

謝瑞麟珠寶（0417）更改公司標誌，新logo變藍。收報1.07元，升3.88%。

天虹紡織（2678）發盈喜，首5月純利已逾10億元。收報11.88元，升5.13%。

東瀛遊（6882）網購平台EGL Market開首間實體店，投資額七位數。收報0.58元，升3.57%。

華潤置地（1109）首5個月合同銷售額增近六成。收報36.4元，無升跌。

港視（1137）與I.T合作的網上商場11月開幕。收報10.38元，升0.97%。

破頂股表現

地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見28.45元，收報28.45元，升0.53%；恒地（0012）創52周高，見38.85元，收報38.3元，跌0.65%；領展（0823）創52周高，見77.8元，收報76.85元，無升跌；泓富（0808）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升1.01%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.6元，收報4.6元，升1.1%；

燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見148.7元，收報147.6元，升3.43%；華潤燃氣（1193）創上市新高，見50.65元，收報50.55元，升3.06%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.55元，收報3.52元，升6.34%。

醫療醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見22.8元，收報21.85元，跌2.89%；微創醫療（0853）創上市新高，見71.8元，收報66.9元，跌3.74%；中國中藥（0570）創52周高，見5.22元，收報5.21元，升3.37%；億勝生物科技（1061）創52周高，見7.18元，收報7.06元，升7.46%。

消費股破頂，包括，普拉達（1913）創52周高，見56.4元，收報55.95元，升6.57%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.47元，收報4.46元，升10.4%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.23元，收報0.224元，升13.71%；利寶閣（1869）創52周高，見0.395元，收報0.39元，升2.63%；包浩斯（0483）創52周高，見0.82元，收報0.79元，跌1.25%；

其他破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.2元，收報12.86元，跌7.48%；中遠海控（1919）創52周高，見19.76元，收報19.16元，跌0.21%；中石油（0857）創52周高，見3.62元，收報3.57元，升3.78%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升3.42%；加達控股（1620）創52周高，見0.37元，收報0.325元，升10.17%；。

破底股方面

破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.086元，收報0.086元，跌4.44%。

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