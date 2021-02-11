有網民對此表示讚揚，認為應擴大至其他科網企業；有網民則稱，若工作量不變，其實只是換個地方加班。

科網巨頭加班多、工作強度高已成常態。近年有電商企業宣布推出「996」工作制，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天，不健康的加班文化引來社會關注。

阿里巴巴（9988）董事局主席馬雲曾回應指，很多企業都有「996」問題，他認為「能做996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會」，還稱「年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！」其講話遭大批網民留言圍剿。

除了「996」，內地的「神秘數字」還有「000」（即是全年365天，全天24小時工作」，以及由內地飲食品牌西貝莜面村創辦人賈國龍提出的「715」，即每周工作7天，每天工作15小時。不過其工作制度引起網民批評，甚至提出「罷食」。

對於這些「有返工冇收工」的工作制度，近年有內地網民提出「躺平論」，「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』」的處事態度，提倡退出勞動市場，降低消費與生活慾望，以保持自在愜意的生活。

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