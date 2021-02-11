「996」工作制不再 傳騰訊試行6時下班 加班須申請
文章日期：2021年6月11日 15:44
內媒報道，騰訊（0700）旗下光子工作室提倡「快樂工作，健康生活」，自6月14日起嚴格遵守「周三健康日」，即每周三準時下午6時下班，其他工作日不晚於9時離開辦公區域，如果有特殊需要，須報備審批。同時，公司保障員工雙休，嚴格按照法定節假日休假，如果因特殊情況需要加班，必須提前申請。
有網民對此表示讚揚，認為應擴大至其他科網企業；有網民則稱，若工作量不變，其實只是換個地方加班。
科網巨頭加班多、工作強度高已成常態。近年有電商企業宣布推出「996」工作制，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天，不健康的加班文化引來社會關注。
阿里巴巴（9988）董事局主席馬雲曾回應指，很多企業都有「996」問題，他認為「能做996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會」，還稱「年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！」其講話遭大批網民留言圍剿。
除了「996」，內地的「神秘數字」還有「000」（即是全年365天，全天24小時工作」，以及由內地飲食品牌西貝莜面村創辦人賈國龍提出的「715」，即每周工作7天，每天工作15小時。不過其工作制度引起網民批評，甚至提出「罷食」。
對於這些「有返工冇收工」的工作制度，近年有內地網民提出「躺平論」，「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』」的處事態度，提倡退出勞動市場，降低消費與生活慾望，以保持自在愜意的生活。
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