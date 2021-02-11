該行上月下旬公布，中小企銀行戶口服務已進入金管局的金融科技監管沙盒測試，展開公開試業，提供100個名額。姚稱，很快會達到100個中小企客戶開戶目標，下階段冀推出不同貸款產品助中小企，目前開戶的中小企客戶當中，逾半希望銀行在貸款方面給予支持。

他又說，中小企對美元需求很大，該行正開始開發企業匯兌功能，希望很快推出。他指出，中小企向傳統銀行尋求匯兌服務議價能力很低，大型企業做到很平的匯款，中小企則無優惠，該行會針對該痛點開發新產品功能。

至於銀行過去一年業務情況，姚指，截至今年5月底，存款量、貸款資產對比去年6月底，分別增長了近5倍及近13倍，他希望今年下半年加速貸款業務發展，令該行今年貸款規模按年增長逾一倍。而今年4月推出個人客戶外匯服務至今，總交易金額有數千萬港元，當中最多交易是以港元買入人民幣，佔41%。

該行慶祝開業一周年，在外匯服務、私貸、「貸款一筆清」等推出優惠，當中，外匯服務方面，由本月9日至下月中期間，客戶將港幣或美元兌換成人民幣滿指定金額，可獲贈年利率10%人民幣定期存款升息券。私貸方面，由本月5日至7月底，私人貸款最低利率由實際年利率1.85%減至0.99%。

記者：胡學能

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