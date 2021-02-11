恒指半日反覆升112點 北水淨流入 消費、地產股破頂
文章日期：2021年6月11日 12:13
美國通脹數據後美股向上，恒指則續受制於10天線(28970.27點)及20天線(28807.68點)，今早高開126點後，雖曾升最多226點，但半日收市僅升112點，陰陽燭顯示呈「十字星」待變格局。
恒指半日升112點或0.39%，報28851點，半日高低波幅221點，成交金額682億元；國指升13點或0.13%，報10729點。恒生科技指數收報7967點，跌0.01%。
藍籌37隻升，16隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升4.54%，收報14.74元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.55%，收報305.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；中信（0267）跌3.97%，收報8.71元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.25%，收報205元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報881.5元，升4.94%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報30.2元，跌2.11%。
北水南下合計淨流入12.19億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入2.35億元人民幣，較上日減少96.56%，連續第4日流入，累計流入101.7億元。
彭博社：恒大（3333）許家印身家縮水200億美元。恒大收報11.08元，跌1.25%；恒大汽車（0708）收報31.05元，升0.49%。
羚邦集團（2230）授權「大力水手」予GAP推時裝。收報0.255元，升6.25%。
BC科技（0863）折讓11%配售7%新股予GIC。收報20.9元，升8.52%。
贛鋒鋰業（1772）折讓5%配股，籌48億元。收報109.3元，升2.44%。
寰亞傳媒（8075）上季蝕1450萬元，收入按年增逾5成。收報1.69元，升12.67%。
鱷魚恤（0122）遭終止「LACOSTE」分銷協議。收報0.355元，無升跌。
彭博社：長實（1113）擬放售倫敦的瑞銀總部。創52周高，見53.25元，收報52.55元，跌0.1%。
謝瑞麟珠寶（0417）更改公司標誌，新logo變藍。收報1.03元，無升跌。
天虹紡織（2678）發盈喜，首5月純利已逾10億元。收報12.9元，升14.16%。
東瀛遊（6882）網購平台EGL Market開首間實體店，投資額七位數。收報0.58元，升3.57%。
華潤置地（1109）首5個月合同銷售額增近六成。收報36.3元，跌0.27%。
港視（1137）與I.T合作的網上商場11月開幕。收報10.4元，升1.17%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見22.8元，收報21.75元，跌3.33%；微創醫療（0853）創上市新高，見71.8元，收報68.15元，跌1.94%。
燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見147.7元，收報147元，升3.01%；華潤燃氣（1193）創上市新高，見50.05元，收報50.05元，升2.04%。
消費股破頂，包括，普拉達（1913）創52周高，見56.35元，收報55.25元，升5.24%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.4元，收報4.3元，升6.44%。
地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見28.4元，收報28.4元，升0.35%；恒地（0012）創52周高，見38.85元，收報38.7元，升0.39%；領展（0823）創52周高，見77.8元，收報77.25元，升0.52%。
其他破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.2元，收報13.6元，跌2.16%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.53元，收報3.51元，升6.04%；億勝生物科技（1061）創52周高，見7.18元，收報7.06元，升7.46%。
破底股方面
破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.086元，收報0.087元，跌3.33%。