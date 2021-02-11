藍籌39隻升，8隻下跌，11隻無升跌。吉利（0175）升1.82%，報22.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.54%，報302.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；中信（0267）跌4.19%，報8.69元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.42%，報47.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

恒指昨日出現10天線(28971.66點)跌穿100天線(29029.23點)，及20天線(28808.38點)升穿50天線(28737.79點)的情況，留意於20天及10天線會否出現支持或阻力。

恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報872元，升3.81%；跌幅最大的是京東（9618）開市報279元，跌1.55%。

羚邦集團（2230）授權「大力水手」予GAP推時裝。無成交，報0.24元。

BC科技（0863）折讓11%配售7%新股予GIC。開市報20.95元，升8.77%。

贛鋒鋰業（1772）折讓5%配股，籌48億元。開市報108.5元，升1.69%。

寰亞傳媒（8075）上季蝕1450萬元，收入按年增逾5成。無成交，報1.5元。

鱷魚恤（0122）遭終止「LACOSTE」分銷協議。開市報0.35元，跌1.41%。

彭博社：長實（1113）擬放售倫敦的瑞銀總部。長實創52周高，見53.25元，開市報53.25元，升1.24%。

謝瑞麟珠寶（0417）更改公司標誌，新logo變藍。無成交，1.03元。

天虹紡織（2678）發盈喜，首5月純利已逾10億元。開市報12.4元，升9.73%。

東瀛遊（6882）網購平台EGL Market開首間實體店，投資額七位數。無成交，報0.56元。

華潤置地（1109）首5個月合同銷售額增近六成。開市報36.8元，升1.1%。

港視（1137）與I.T合作的網上商場11月開幕。開市報10.3元，升0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.2元，開市報14.2元，升2.16%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.4元，開市報4.4元，升8.91%；中石油（0857）創52周高，見3.45元，開市報3.45元，升0.29%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.21元，開市報1.21元，升3.42%。