港股ADR升83點 美期平穩 日韓股升澳股跌
文章日期：2021年6月11日 08:49
美股向上，港股ADR升83點或0.29%，報28822點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.31%，折合報608.37元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，折合報206.67元；美團（3690）升1.05%，折合報301.12元；匯控（0005）跌0.01%，折合報47.65元；建行（0939）跌0.64%，折合報6.2元。
道期跌0.06%，標期跌0.03%，納期升0.07%。日股現升0.22%，韓股現升0.65%，澳股現跌0.31%。
今日焦點股份可留意：
羚邦集團（2230）授權「大力水手」予GAP推時裝。
BC科技（0863）折讓11%配售7%新股予GIC。
贛鋒鋰業（1772）折讓5%配股，籌48億元。
寰亞傳媒（8075）上季蝕1450萬元，收入按年增逾5成。
鱷魚恤（0122）遭終止「LACOSTE」分銷協議。
彭博社：長實（1113）擬放售倫敦的瑞銀總部。
謝瑞麟珠寶（0417）更改公司標誌，新logo變藍。
天虹紡織（2678）發盈喜，首5月純利已逾10億元。
東瀛遊（6882）網購平台EGL Market開首間實體店，投資額七位數。
華潤置地（1109）首5個月合同銷售額增近六成。
港視（1137）與I.T合作的網上商場11月開幕。