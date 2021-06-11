美國5月份CPI升5%，遠超預期並創近13年來最大，市場認同暫時性通脹的看法，10年期美債息跌穿1.45%，見3個月低，美股亦向上，標指高見4249.74點，創上市新高，收市價亦創收市價計新高。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購協議工具的使用量周四連續第四天創歷史新高，達到5,349億美元