美國通脹大升 美債息見3個月低 標指創即市及收市新高 道指升19點
文章日期：2021年6月11日 08:15
美國5月份CPI升5%，遠超預期並創近13年來最大，市場認同暫時性通脹的看法，10年期美債息跌穿1.45%，見3個月低，美股亦向上，標指高見4249.74點，創上市新高，收市價亦創收市價計新高。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購協議工具的使用量周四連續第四天創歷史新高，達到5,349億美元
道瓊斯工業平均指數收漲19點，升幅0.06%，報34466點。標普500指數收漲19點，升幅0.47%，報4239點。納斯達克綜合指數收漲108點，或0.79%，報14020點。
Amgen升2.14%，報244.64美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而Caterpillar跌3.8%，報225.73元，拖低道指58點。
科技股方面，蘋果收市報126.11元，跌0.8%，谷歌母公司Alphabet收市報2435.13元，升1.12%，亞馬遜收市報3349.65元，升2.08%，Facebook收市報332.46元，升0.66%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報454點。德國DAX指數收跌0.07%，報15571點；法國CAC 40指數跌0.26%，報6546點；英國富時100指數收漲0.11%，報7088點。