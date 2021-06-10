即時財經新聞

Coinbase伙美養老金計劃 7月起推加密貨幣投資選項

文章日期：2021年6月10日 21:38

《華爾街日報》報道，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）將伙拍美國養老金計劃401K服務提供商ForUsAll，由今年7月起提供加密貨幣投資選項，允許其管理的養老金計劃中的員工，將最多5%的退休金投資於比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）等。

ForUsAll目前爲數百家公司的約7萬名員工提供401K計劃，退休計劃資産達17億美元（約131.75億港元），而美國退休帳戶市場規模約22萬億美元（約170.5萬億港元）。據報，該提供商未有透露公司旗下雇主客戶中，有多少人已經註冊Coinbase帳戶。

加密貨幣普遍回升，根據交易平台Coindesk報價，Bitcoin價格輕微反彈，暫報約37570美元，升近8%。ETH牛皮向上升不足1%，現報約2530美元。狗狗幣（Dogecoin）升近2%，暫報約0.334美元。

其他報道

美國上月通脹5%創13年高 10年期國債孳息率反彈至1.53厘

歐央行：指標利率及買債規模不變

【羅仕揚專欄】「鐵飯碗」怎能「我全都要」？

寰亞傳媒上季蝕1450萬元 收入按年增逾5成

和記古星輝：預7位數字建實名登記平台

本港首季無抵押私貸、循環貸款嚴重逾期還款率0.51% 按季惡化

邱達昌: 期望有線寬頻收支打和

鱷魚恤遭終止「LACOSTE」分銷協議

彭博社：長實擬放售倫敦的瑞銀總部

證監會暫時吊銷藺常念的牌照7.2個月

謝瑞麟珠寶更改公司標誌 新logo變藍

中國5月M2增8.3% 連續兩月低於9%

天虹紡織發盈喜 首5月純利已逾10億元

東瀛遊網購平台EGL Market開首間實體店 投資額七位數

華潤置地首5個月合同銷售額增近六成

港視與I.T合作的網上商場11月開幕

金發局：建議港府立網絡安全法 引入服務供應商發牌

中美通話 恒指微跌3點 連跌第7日 見逾5年半最長跌浪 港口運輸股造好