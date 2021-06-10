Coinbase伙美養老金計劃 7月起推加密貨幣投資選項
文章日期：2021年6月10日 21:38
《華爾街日報》報道，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）將伙拍美國養老金計劃401K服務提供商ForUsAll，由今年7月起提供加密貨幣投資選項，允許其管理的養老金計劃中的員工，將最多5%的退休金投資於比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）等。
ForUsAll目前爲數百家公司的約7萬名員工提供401K計劃，退休計劃資産達17億美元（約131.75億港元），而美國退休帳戶市場規模約22萬億美元（約170.5萬億港元）。據報，該提供商未有透露公司旗下雇主客戶中，有多少人已經註冊Coinbase帳戶。
加密貨幣普遍回升，根據交易平台Coindesk報價，Bitcoin價格輕微反彈，暫報約37570美元，升近8%。ETH牛皮向上升不足1%，現報約2530美元。狗狗幣（Dogecoin）升近2%，暫報約0.334美元。
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