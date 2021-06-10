《華爾街日報》報道，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）將伙拍美國養老金計劃401K服務提供商ForUsAll，由今年7月起提供加密貨幣投資選項，允許其管理的養老金計劃中的員工，將最多5%的退休金投資於比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）等。