別誤會！所謂的獨特，其實是個中性的形容詞。公務員，既是政府政策的構想者，亦是執行者，概括點說，就是去構建一個機制，再讓事情按機制去逐步實現。「機制」這兩個字，是高官口中的常用詞，亦是回應所有質詢的萬能Key。無論是被問到任何部門被投訴、任何基建工程超支、任何立法程序、任何人事任命等，凡此種種，只要搬出「我們會按現有機制處理」，彷彿所有事情都會迎刃而解似的。

無人會有心思去想這些機制，當初是如何被構建出來，因為挑戰權威，並非公務員的傳統，而且一般不會有好下場，跟從機制辦事才是公務員的慣性。商界以利益為前提，辦事講求靈活性，雖然設有機制，但機制經常都會因時制宜。政府辦事則講求按部就班，就算面對趕急情況，也極少容得下逾越機制的行為，也因此經常被批評太官僚。出色的公務員，通常擁有出色的行政手段 ------ 這並非指辦事能力有多強，而是指對機制的熟悉程度，懂得如何在機制下拿取最多資源，以增加事情推進的速度及成效，林鄭葉劉都是當中的表表者。

也因此，當行會提出公務員凍薪後，再聽聽某些公務員工會對傳媒的回應時，筆者是吃驚的。我怕自己聽錯，特意翻聽了幾次，以確定自己沒有理解錯誤。某工會會長回應大意是，若果政府繼續堅持進行薪酬趨勢調查，該工會明年未必參加，除非疫情有重大轉變，各行各業及市民生活逐步恢復正常，進行調查才比較客觀，才會考慮恢復參與。弱弱一問，政府開口埋口經常說「機制」，公務員不是應該最尊重「機制」嗎？怎麼聽起來，這工會的回應卻好像在耍賴，有種「公我贏，字你輸」的感覺？

公務員的薪酬是怎樣調整的？公務員事務局的網頁，說明它有一個既定的「機制」，主要是根據每年的薪酬趨勢調查結果，再按其他因素，如經濟狀況、政府財政及公務員士氣等考慮。士氣，從來都是一個最廢的指標，「個個都想加人工，唔通個個都有得加人工咩？」，私企減薪裁員，會否考慮員工士氣？士氣是虛的，只有財務報表的收入和支出，才是實的，而且公務員一向秉承「做又36、唔做又36」的精神，士氣提振，倒不見得服務質素會提升。過去一年的情況是，失業率高企、經濟負增長、政府錄得龐大赤字，而薪酬趨勢調查，理應是理性反映就業情況的客觀數字，亦應該是「機制」下，調整公務員薪酬最值得考慮的資訊。

然而，當最新一份的薪酬趨勢調查出現負數後，擔心自己有機會被減薪後，這些工會就開始歪理頻生。甚麼是「各行各業逐步恢復正常，進行調查才比較客觀」？背後的意思就是當經濟順遂，薪酬趨勢總指標出現正數，意味自己有人工加，就認同調查結果；當疫情出現，經濟變差，總指標出現負數，就指責數字不客觀。荒謬的事，果然天天也在發生。環顧四周，疫情不是仍是「現在式」嗎？就業市場不是仍然嚴峻嗎？正因為經濟差、高失業率，各行各業輪流減薪裁員，總指標才會出現負數吧！一個明顯反映職場狀況的數字，卻因為不合意就被指責不客觀，不是輸打贏要嗎？

誠然，沒有人想減人工，因此竭力維護自己的利益並沒有錯，但維護也要講求邏輯，例如要求凍薪，算是合理要求，但此情此景仍要求加薪，卻顯然是貪得無厭。就在薪酬趨勢調查結果出爐後的幾天，另一個公務員工會也說出了一些Goodest Logic，大意就是，不少私人企業也會參考公務員薪酬調整幅度，擔心若政府凍薪減薪，其他私企也會跟從，更建議政府應該按通脹加薪，為私企作示範作用。公務員經常被批評離地，這工會的相關言論，正正引證了離地的觀感是因何而起。

早在去年疫情剛開始，經濟活動幾乎陷入停頓時，大量私企早已減薪裁員，拿著「鐵飯碗」的公務員，不用擔心在疫情下失業，已不知比多少市民幸福得多，私企還會等政府減薪凍薪才來跟風？不但人工早就減了，連員也裁了不少，鐵飯碗中的飯，依然未減分毫。私人機構會跟隨政府掀起減薪潮？我是否活在平行時空？減薪潮不是早在去年年中已出現？又反過來思考，難道政府真的加薪，公務員真的天真到認為其他私企也會跟加，惠及大眾？別將防疫開支增加、生活成本及交通開支上升，也剖析成公務員理應加薪的原因，好像說到只有公務員才需要防疫、食飯、搭車。普羅大眾就算要減薪，也一樣咬緊牙關應付一切增加中的開支。

正所謂「開天殺價、落地還錢」，明白工會當然要先開出「加薪」這個政府就算肯、市民也會唾罵的天價，才有機會還到「凍薪」這合理報價，這是談判的基本技倆，但也要顧及市民的觀感。別忘記薪酬淨指標，最差也不過是負2%。去年本港就業市場的人工平均數，減幅肯定不止2%，計及無薪假，數字更差。去年凍薪已經與市民共度時艱？別說凍薪，我相信香港肯定有大量打工仔，願意保住飯碗，與僱主共渡人工只減2%的「艱」。

薪酬淨指標滯後，是公務員工會經常用來批評人工加幅不足的原因，特別是今年經濟肯定較去年疫情最嚴峻時有好轉，工會覺得人工應該反映經濟復常的勢頭；但去年的數字，不是一樣滯後地反映疫情前的狀況嗎？對，去年薪酬淨指標是輕微正數，政府仍決定公務員凍薪，但別忘記去年疫情初現時，是一種「死人塌樓」式的經濟崩盤，凍薪已遠比職場真實情況好。若果真的想改善指標滯後的問題，請先追溯回去年理應減薪的大幅惡化預期，才用去年的基數，反映今年的輕微好轉預期吧。說穿了，經濟好轉就說指標滯後，經濟惡化就直接漠視，所展示的，正是輸打贏要式的貪婪。

不時也有公務員朋友，說起投行的大額花紅，又或私人企業的高層人工時，總會說自己薪酬水平遠遠不及；但鐵飯碗之所以是鐵飯碗，優點全在它的穩定，對比投行或企業高層，每隔幾年就要面臨一輪被裁風險，薪酬較高只是反映其風險溢價；而且公務員的人工一點也不低，起碼對比職場上同年資的打工仔，公務員人工肯定比七八成人都高。若真的不爽私企人工較鐵飯碗高，何不跳出框框，也去私企闖蕩一番？

又要鐵飯碗，又要做打工皇帝，除非你是《九品芝麻官》內的豹子頭，才能意氣風發地說句：「我全都要！」。

羅仕揚

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