寰亞傳媒上季蝕1450萬元 收入按年增逾5成
文章日期：2021年6月10日 18:40
商人林建岳旗下電影娛樂公司、日前騰訊（0700）增持的寰亞傳媒（8075）公布，截至今年4月底止第三季，公司營業額錄得3183.8萬元，按年增加51.3%，虧損錄1450萬元，去年同期為虧損3222.5萬元，虧損幅度按年收窄55%。
寰亞傳媒表示，中國及本地市場在娛樂方面之消費仍受新冠疫情所影響，集團一直專注於製作具良好往績記錄及商業可行性之優質項目，並收緊成本控制程序，相信線上電子商務及網絡紅人市場充滿機遇，集團亦已投放資源發展相關業務。
目前處於製作階段之電影包括由莊澄及鄧漢強監製，並由許業生、馮志強及陳果執導之由三個短篇故事組成之心理驚悚片《失衡兇間》，以及由七位香港電影大師杜琪峯、徐克、許鞍華、譚家明、洪金寶、袁和平及已故導演林嶺東執導之多個單元故事組成之電影《七人樂隊》。
另將於阿里巴巴（9988）優酷平台獨家播放之30集現代連續劇《家族榮耀》正處於製作階段。集團正就開發電視劇集製作之新項目，與多個中國門戶網站及視頻網站進行洽談。
寰亞傳媒今天收跌6.3%，報1.5元。
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