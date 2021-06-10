而條例亦規定電訊商須核對和核實用戶提供的資料，古星輝表示，會盡最大努力去採集實名制要求的顧客資料，但強調電訊商驗證資料真偽的能力有限，希望政府有更清晰的法規及指引，釐清存在的刑責問題，以減低相關機構的營運風險。他又指，現時無數據庫開放，政府提供的渠道亦非具備全港市民資料，料查核資料會有漏洞。

集團表示，政府放寬部分條件屬好事，但認為儲值卡限額認購仍不理想，會就登記數目向政府不斷爭取。另外，古星輝指，不明登記儲值卡的條件較月費用戶嚴格，若兩者要求資料相近，但後者則無登記上限。

3香港明日（11日）將推出優惠，買10張SoSIM卡即多送3張，限量1100套，合共送3300張，額滿即止。而今年9月1號前購買，於2023年2月23日前無須實名登記仍可如常使用。SoSIM由推出至今年3月底，已售出30萬張，而全線百佳及屈臣氏共超過400個點可供購買。

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