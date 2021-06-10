報告顯示，今年首季，按揭貸款查詢宗數按年升25.1%，是各主要信貸產品中升幅最大的產品，信用卡查詢宗數按年亦升8.3%。無抵押私人貸款查詢宗數按年僅升1.4%，無抵押循環貸款的查詢宗數更延續過去數季的跌勢，錄得最大按年跌幅，幅度7%，報告認為，可能是由於循環貸款的利率高於其他產品，且主要用於非必要消費開支，而港人已減少此類消費。

另外，去年第四季，新增貸款宗數方面，主要用於非必要消費開支的無抵押貸款產品的按年跌幅最為顯著，信用卡貸款、無抵押循環貸款及信用卡分別下跌17.7%、15.8%及13.9%。惟報告指，最近查詢宗數回升，有望為今年首季的新增貸款宗數帶來增長動力。

報告又指，千禧世代（生於1980至1994年）消費者的開支看來正回復至疫情前水平，而其信用卡應繳款項的回穩速度較其他世代的消費者更快。但今年首季的整體信用卡應繳款項按年下跌，顯示不同世代消費者之間存在顯著差異。千禧世代季內信用卡應繳款項總額按年微跌0.8%，X世代（1965至1979年出生）、嬰兒潮世代（1946至1964年）相應按年跌幅較大，分別跌8.5%、16.2%。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，宏觀經濟狀況持續改善，帶動消費需求和開支回穩，但不同世代的消費者的趨勢大相逕庭，財務機構務須推廣相關優惠來促進消費開支，並妥善管理逐步回升的信貸供應，以滿足未來數季的信貸需求。

報告又指，消費者看來正繼續為無抵押信貸進行去槓桿，疫情期間，無抵押信貸的應繳款項總額已連續5季錄得按年跌幅，並較一年前減少8.9%，消費者去槓桿化的新興趨勢主要集中在較年長的一代，他們通常有較多積蓄或可支配收入，因此有更多審慎理財的辦法。無抵押信貸應繳款項方面，嬰兒潮世代錄得最大跌幅，於2021年第一季按年減少17.9%，而千禧世代的跌幅只有1.5%。

劉指，在多個國際市場，消費者對信貸皆保持審慎態度以及相應的去槓桿化現象，疫情的不明朗因素及其對全球經濟的持續影響，令消費者削減非必要消費開支、增加儲蓄及降低債務水平，以應對疫情反覆帶來的不明朗因素，因此香港的無抵押循環貸款等產品類別的應繳款項現處於歷史低位。