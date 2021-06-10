邱達昌：期望有線寬頻收支打和 「新聞刺針」將易名
文章日期：2021年6月10日 17:47
有線寬頻（1097）主席邱達昌今午在股東大會後表示，集團較早前向大股東發行2億元可換股工具，目前有3億元資金可供動用，現階段答不上日後需否供股。他期望集團邁向EBITDA（除息税、折舊及攤銷前盈利）平衡，日後繼續收支打和。他形容:「媒體業務暫時走下坡，做得很辛苦」，但是他們會逐步發展電商業務，並在免費電視台開電視做多些健康及旅遊節目，另加強在有線電視的OTT業務發展。
他指出，有線較早前與卓悦（0653）合作，主要看中對方開拓KOL的策略成功，希望幫助集團日後靈活發展，至於是否強化電商業務，他說會一步步去做。最近卓悦出現股東紛爭，他則謂是人家的事，不便回應。另集團與中移動合作，他稱，對方給予集團很多工程及寬頻業務的機會，幫助媒體業務於暫時走下坡時，在5G時代易些發展。同時最近與電視廣播（0511）（TVB）合作，開發myTV SUPER銷售，他相信有助寬頻客戶多些選擇，並形容近兩個月成績幾好。
在有線電視方面，邱達昌表示，他們和香港電訊（6823）旗下Now TV均面對下跌的情況，並進入新時代，面對Netflix及明年進入香港市場的Disney帶來之競爭。但是他強調，有線新聞部較早前有80至90人離開之後，已填補80人充實人手，《新聞刺針》部門已恢復，但節目名稱會有所更改。至於有傳媒問及《新聞刺針》原有團隊離開會否擔心節目質素下跌，他說:「這是觀點與角度」，他謂不覺跟進內地新聞的質素下跌，並認為進步之中，會尊重不同人的口味，會接受人家建設性的批評及讚賞。他又說，有線的新聞向來具領導地位，將來還擬發展更多OTT業務。
至於免費電視香港開電視方面，他謂對最近獲批大氣電波進行廣播感到開心，明年有望將覆蓋全港觀眾的比例，由75%作進一步提升，幫助收視率更上一層樓。面對TVB的多元化節目及電訊盈科（0008）較年青節目之競爭，他強調，開電視會面向成熟年紀的觀眾群，並會開發健康及旅遊節目。在準備東京奥運方面，有線及開電視初步投資3000萬至4000萬元製作節目，在7條頻道、OTT播放1000小時節目，並於港鐵（0066）鐵路內播放。隨著日本本周確定如期舉辦奧運，據他所知，三家電視台接收的廣告較前為佳，因此對奥運的廣告收入感樂觀，料疫情期間，會多些人看電視。
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