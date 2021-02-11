鱷魚恤指，自2003年10月22日公司作為分銷商與 Montaigne Diffusion S.A.（MDSA）訂立分銷協議。公司獲授予專利權可於2003年11月1日至2025年12月底期間在香港和澳門經銷其特許商標之 Lacoste 服裝產品。

但公司與分銷協議項下MDSA的所有權利和義務之合法繼承人和承讓人 Lacoste Operations S.A.（LOSA）對分銷協議項下一項的責任出現分歧，並且未能對解決方案取得共悉。於2021年6月8日（本周二），公司收到LOSA 發出的函件，指稱公司未履行分銷協議項下一項責任，LOSA已進行終止分銷協議程序。

對此，公司擬就其在分銷協議項下的利益及LOSA可能提出的任何訴訟極力抗辯。

公司已指示其法律顧問向 LOSA 發出函件以表明其立場並維護其在分銷協議項下的權利，以保障其於Lacoste業務之有關利益。

公司認為，該函件所涉及的事項對集團的業務營運及財務狀況並無構成重大不利影響。

在截至2018、2019及2020年7月底的財年，「LACOSTE」業務分別錄得收入7120萬元、6330萬元及2750萬元，分別佔公司總營業額的27%、27%及18%。集團在截至今年1月底的中期披露，隨著香港經濟放緩及爆發疫情造成的衝擊，與2020年同期比較，其「成衣及相關配飾業務」分類的收入下挫48.6%。

據鱷魚恤官網，集團除了擁有自家的男裝品牌CROCODILE 外，亦於1980年取得法國產品LACOSTE香港獨家代理，使LACOSTE成功打入本地市場。

鱷魚恤今日跌2.74%，收報3.55元。

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