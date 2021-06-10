證監指，採取上述紀律行動前，已就智易東方於2014年7月1日至2015年11月16日期間違反發牌條件及在銷售非上市債券方面犯有缺失，對其作出處分，包括遭證監會譴責及罰款630萬元。

證監會發現，智易東方在關鍵期間的違規行為及缺失可歸因於藺常念沒有履行他作為智易東方的負責人員兼高級管理層成員的職責。藺常念容許智易東方向客戶提供委託帳戶管理服務及直接向上市公司介紹客戶認購由這些公司所發行的非上市債券，直接導致智易東方違反發牌條件。

證監會指，藺常念亦表現出他基本上並不了解亦沒有妥善管理與智易東方的業務相關的風險。特別是藺常念沒有確保智易東方在向客戶作出建議之前，對非上市債券進行充分的產品盡職審查；在智易東方設立有效的系統以評估客戶的風險承受能力，並確保就非上市債券而向客戶作出的建議及／或招攬行為對該等客戶而言，是合適且合理的；在智易東方實施政策和程序，以確保智易東方就其向客戶提供的投資意見或建議備存文件紀錄，並向客戶提供書面意見的副本；及確保智易東方向客戶披露其因成功配售非上市債券而從發行人收取的佣金。

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