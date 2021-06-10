天虹紡織發盈喜 首5月純利已逾10億元
文章日期：2021年6月10日 16:49
天虹紡織（2678）發盈喜，截至5月底止除稅後純利已超過人民幣10億元。表現強勁主要由於自2020年第四季以來，紡織品市場需求及產品毛利率持續恢復。
由於原材料價格上升，故平均產品售價相應上升，然而前幾個月購買或訂購的原材料成本較低。因此，截至5月底止五個月，整體產品毛利率高於正常水平。當成本低的存貨被悉數使用於生產及銷售後，預期毛利率將回復至正常水平。
公司指，將繼續執行改良現有產品結構、開發迎合市場趨勢及需要的新產品及充分利用集團海外生產廠房優勢等企業策略，以改善財務表現。強調，表現會受到市場環境，包括棉花市價、疫情發展、中美貿易戰進展及人民幣外匯匯率影響。
越南的確診宗數近期急增，但集團於越南的生產基地的運作未受影響，集團繼續實施嚴格的新型冠狀病毒肺炎預防措施以保護工人。
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