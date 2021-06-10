中國5月M2增8.3% 連續兩月低於9%
文章日期：2021年6月10日 16:56
中國人民銀行公布，5月廣義貨幣（M2）餘額為277.55萬億元（人民幣，下同），按年增長8.3%，較市場預期的8.1%略高，增速較4月份的8.1%加快，但明顯低於去年1月至今年3月的逾9%至11%水平。期內狹義貨幣（M1）餘額61.68萬億元，按年增長6.1%，增速比4月份低0.1個百分點。
5月份新增人民幣貸款1.5萬億元，比按年多增143億元，比2019年同期多增3127億元。分部門看，住戶貸款增加6232億元，其中，短期貸款增加1806億元，中長期貸款增加4426億元；企業貸款增加8057億元，其中，短期貸款減少644億元，中長期貸款增加6528億元，票據融資增加1538億元，非銀行業金融機構貸款增加624億元。
2021年5月社會融資規模增量為1.92萬億元，較預期的2萬億元為少，較去年同期少增1.27萬億元，但較2019年多增2081億元。其中，期內對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.43萬億元，按年少增1208億元。
社融增長按年減少，主要來自債券融資期內企業債券淨融資額由正轉負，減少1336億元，淨融資額按年減少4215億元，而政府債券淨融資為6701億元，按年減少4661億元。被視為表外融資的委托貸款、信托貸款和未貼現的銀行承兌匯票5月份減少2629億元，按年合共多減2855億元。
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