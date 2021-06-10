今次為了吸客，EESE推出了「早鳥優惠」，於7月31日前加盟的商戶將享有四大優惠，包括「HKTVmall商戶自動化上架服務」、「低至半價的年費優惠」、「驚喜加盟佣金優惠」及免費行銷及廣告套餐。

根據會議資料，EESE將分十二大商品種類，除了老本行服裝，更有糧油雜貨、母嬰產品、保健產品、電子產品、生活服務、鐘表首飾、文化娛樂等，目標商戶包括蘋果公司、NIKON、SONY、GNC、SOGO（祟光百貨）、迪士尼、傢俱品牌EMOH等。而是次EESE初步公布的商品佣金率，大多介乎18%至25%，與HKTVmall相若，惟獨時尚服飾方面，佣金最高達30%。平台亦與HKTVmall一樣，設有商戶廣告計劃吸金。而商戶每年繳交的年費，可用作換取購買市場推廣的TOKEN（代幣）。

I.T首席營運官譚淑儀及公司代表均強調，EESE與HKTVmall平台將在頁面設有連結互相引流，但兩個平台目標客戶並不一樣，EESE目標是中產、特別是25至44歲族群。有別於HKTVmall的大眾化路線提供便宜及優質產品、提供減價折頭外，EESE會更多集中中產需求的生活文化、品味等，經聯盟營銷、網上直播、KOL及明星聯繫、創意內容策劃等，讓顧求增加對產品渴求。同時，平台設有招聘平台以增加人流。

不過，有別於HKTVmall主要使用自家物流平台進行集運，EESE亦會按產品特性安排其他物流渠道。像單件貨品，或無需HKTVmall派送，將改由順豐派件，客戶亦可選取於2000個自提點或智能櫃等取貨。另有其他如GOGOX （前稱GOGOVAN）、ZEEK等物流商，打造合適的物流方案。

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