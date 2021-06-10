金發局：建議港府立網絡安全法 引入服務供應商發牌
文章日期：2021年6月10日 16:29
金發局發布報告指，本港應對網絡風險日益加劇，包括金融機構受到網絡攻擊頻密、網絡罪案高發等。當局就此向政府提出數項建議，包括立法保護網絡空間；統一各項金融業的規例；加強人才培養；為業績作壓力測試以及加強資料復原措施。
金發局建議，港府應考慮制定綜合的網絡空間保護條例，應涵蓋識別及界定「關鍵資訊基建」；建立問責架構；在適當情況下，為網絡安全服務供應商建立寬鬆的發牌架構。當局建議，該法規亦應該就跨境資料處理提供清晰資訊。
此外，金發局指出，金融行業網絡安全方面，一般是由不同監管機構各自監管，而各機構就網絡事件的指引亦各不相同。當局建議，應統一金融行業的網絡安全監管系統，可考慮設立跨機構督導小組，實現協調，并至少包括金管局、保監局及證監會三大監管機構。
報告引述2018年的一項研究數據指，網絡安全事件對香港造成的潛在經濟損失或高達320億美元（約為2496億元）。此外，報告引述政府資料，於2019年，香港公司及居民因網絡罪行而蒙受的實際財務損失超過29億元。報告指出，香港企業對網絡風險應變能力參差不齊，再加上個人的網絡風險意識普遍較弱，因此網絡風險成為重要議題。
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