同時，Bonaqua亦參考「可口可樂」在日本的例子，推出首批本港製造的無招紙礦物質水，強調100%可回收，將於6月21日起於特選電商途徑發售，包括太古A（0019）旗下可口可樂香港e-shop、香港電視（1137）旗下HKTVmall、士多Ztore等。

可口可樂香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添（Tim Warwick）指，疫情之下以電商平台打入市場速度較快，希望未來可擴大至不同銷售點。對於政府就回收膠樽擬回贈0.1元，華威添認為金額屬平均（balance），強調重視消費者對品牌的負擔能力，以及實踐可持續發展。他認為，以回贈優惠吸引消費者僅其一，教育等其他因素亦非常重要。

另Bonaqua聯同碧瑤廢物處理、香港摩天輪及AIA Vitality公園營運商，公布一項長期回收合作計劃，以確保場內所有飲品容器均被妥善循環再用。當中，所有膠樽將由碧瑤運往屯門環保園「塑新生」。

記者：蔡穎霖