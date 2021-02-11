雖然中美商務部長首次通話，A股向上，不過港股亦受到外圍等候美國通脹數據的影響，跟隨美期平穩的表現，恒指數市僅微跌3點，成交則較上日增加。恒指連跌7日，累計跌729.12點，對上一次連跌7日是2015年12月11日。