中美通話 恒指微跌3點 連跌第7日 見逾5年半最長跌浪 港口運輸股造好
文章日期：2021年6月10日 16:22
雖然中美商務部長首次通話，A股向上，不過港股亦受到外圍等候美國通脹數據的影響，跟隨美期平穩的表現，恒指數市僅微跌3點，成交則較上日增加。恒指連跌7日，累計跌729.12點，對上一次連跌7日是2015年12月11日。
恒指今早高開49點，高位升211點，低位跌77點，全日高低波幅289點，收市跌3點或0.01%，報28738點，成交金額1340億元，較上日增加15.18%；國指升11點或0.11%，報10716點。恒生科技指數收報7969點，跌0.04%。
走勢上，恒指10天線(28997.61點)跌穿100天線(29025.55點)，20天線(28751.07點)則升穿50天線(28727.26點)，今日低位28664點，穿20、50天線，收市僅收復50天線。
藍籌25隻升，32隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升6.27%，收報212元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.64%，收報298元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；海底撈（6862）跌2.82%，收報39.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.55%，收報47.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報107元，升3.38%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報40.2元，跌3.83%。
北水南下合計淨流出16.3億元，終止連續1日流入南水北上合計淨流入68.2億元人民幣，較上日增加142.39%，連續第3日流入，累計流入99.35億元。
午後消息股表現
中美商務部長通話，港口運輸股造好。中遠海控（1919）創52周高，見19.58元，收報19.2元，升11.63%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.18元，收報3.07元，升9.25%；中遠海發（2866）收報1.6元，升6.67%；中遠海能（1138）收報3.7元，升5.11%。
阿里巴巴（9988）計劃與菜鳥開發自動駕駛卡車。收報207.6元，跌0.19%。
港視（1137）授王維基4億股份獎勵，遭逾半獨立股東否決。另王維基澄清無意退出網購市場。收報10.28元，升4.79%。
今早及隔晚消息股表現
龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）急挫88%，傳早前有人找散戶散貨，期間「熾哥」大手減持。曾低見見0.248元，收報0.38元，跌82.73%。
迪生創建（0113）今公布業績。收報4.23元，升0.24%。
阿里影業（1060）全年虧損收窄至9631萬。收報1.05元，跌2.78%。
卓珈控股（1827）發盈警，料全年蝕逾1200萬元。收報1.06元，跌1.85%。
丘鈦科技（1478）5月攝像頭模組銷量按月跌一成。收報12.28元，跌2.85%。
龍湖（0960）公布，5月合約銷售額升33.4%。收報46.35元，升1.64%。
舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨量按年升2％，按月則跌19.7％。收報190.6元，跌1.8%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，諾輝健康（6606）創上市新高，見87元，收報85.7元，升4.32%；康哲藥業（0867）創上市新高，見22.75元，收報22.5元，升7.14%；微創醫療（0853）創上市新高，見70.5元，收報69.5元，升3.12%；基石藥業（2616）創52周高，見15.36元，收報14.38元，升1.27%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.88元，收報1.8元，跌0.55%。
地產收租股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見28.35元，收報28.3元，升0.89%；長實集團（1113）創52周高，見53.15元，收報52.6元，升1.94%；恒地（0012）創52周高，見38.85元，收報38.55元，升0.39%；領展（0823）創52周高，見77.2元，收報76.85元，升1.45%。
其他破頂股包括，中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.04元，收報13.9元，升18.8%；中遠海控（1919）創52周高，見19.58元，收報19.2元，升11.63%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.54元，收報1.61元，升1.9%；龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）創上市新低，見0.248元，收報0.38元，跌82.73%；思考樂教育（1769）見52周低4.92元，收報4.96元，跌1%；金界控股（3918）見52周低7.5元，收報7.58元，跌1.04%；
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