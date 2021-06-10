研究顯示，匯豐客戶傾向投資股票及購買保險，反映他們希望增加風險資產回報，以及在財務上積極應對不確定性。客戶於去年在香港股票交易的總數上升84%。面對前景不明朗，客戶在家居、人壽（不包括年金計劃）及醫療保險的投保金額分別上升110%、9%及22%。

疫情持續帶動消費者轉移到網上消費。該行指，客戶去年以信用卡在網上購物次數的增幅為24%。因應各項社交距離措施，市民留家時間增加，家庭用品的網上消費按年升60%，基於外出用膳的限制，食品雜貨的網上消費亦增加61%。

隨外出時間減少，該行客戶於電子／網上遊戲及其他網上串流服務的消費增加63%。18 至30歲客戶去年在網上購物的次數有30%增幅，總消費亦增加20%。

據該行另一項調查，在疫情的旅遊限制之下，51%受訪者在去年減少旅行開支，平均每人節省1萬元，其中大部分存放於銀行戶口，或轉用於投資。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹稱，消費者習慣有改變，零售商及金融服務機構亦必須隨之調整營運模式。

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