王維基指，其想表達的是，「要在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者更多選擇」。

港視其後則發官方澄清指，王維基所指是「集團將電子商貿營辦商轉型至科技推動者，在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台，謹此澄清，敬請各位傳媒朋友留意，停止引述相關內容。」

在今早的論壇中，王維基表示，「在過往的6至7年間，港視角色一直是網購營運商，但在未來6至7年將會轉型，淡化（play down）營運商的角色，轉型為技術（technology enabler），幫助其他商家設立其網上商場，與亞馬遜等競爭」。

王維基又表示，目標是今年內再簽一至二個合作案，至明年初連同HKTVmall將有四個大型網上購物商場面世。

港視現報10.16元，升3.57%。

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